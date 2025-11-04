Polizei Bielefeld

POL-BI: Radfahrer zerkratzt drei Pkw

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Brackwede - Einem unbekannten Radfahrer wird vorgeworfen, am Sonntag, 02.11.2025, drei Autos an der Senner Straße beschädigt zu haben. Die Tatsache, dass die Pkw falsch geparkt waren, war womöglich Anstoß seines Ärgers.

Ein 42-jähriger und ein 34-jähriger Bielefelder sowie eine 62-jährige Bielefelderin waren am Sonntagnachmittag mit einem Umzug an der Senner Straße beschäftigt. Ihre drei Fahrzeuge, einen Fiat Punto, einen 3er BMW und einen Hyundai, hatten sie dazu halbseitig auf dem Geh- und Radweg nahe der Fabrikstraße abgestellt.

Ein Radfahrer fuhr gegen 15:30 Uhr vorbei und ärgerte sich über die falsch geparkten Pkw. Dabei wurde er verbal aggressiv und beleidigte die drei Bielefelder. Anschließend stellten die Bielefelder fest, dass alle drei Fahrzeuge frische Kratzspuren an der linken Fahrzeugseite aufwiesen.

Der Fahrradfahrer war etwa 50 Jahre alt und hatte längere dunkle Haare. Außerdem trug er eine gelbe Warnweste und eine gelbe Mütze. Sein Fahrrad war schwarz.

Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter der 0521/545-0 entgegen.

