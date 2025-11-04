Polizei Bielefeld

POL-BI: In abgemeldetem Auto ohne Beleuchtung unterwegs

Bielefeld (ots)

MK - Bielefeld - Mitte - Zeugen meldeten der Polizei am Montagabend, 03.11.2025, einen Kleinwagen, der in einer Straße im Bielefelder Osten ohne Beleuchtung unterwegs war und auf einen fahrenden Pkw zugefahren sein soll. Der 20-jährige Fahrer hatte Drogen konsumiert und besaß keinen Führerschein.

Ein 29-jähriger Autofahrer beschrieb, dass gegen 21:00 Uhr ein entgegenkommender Pkw ohne Beleuchtung frontal auf sein Auto zugefahren sei. Soweit es dem Fahrer möglich war, sei er auf der schmalen Straße in einem Wohngebiet ausgewichen und habe stark abgebremst. Erst kurz vor einer Kollision sei der Fahrer des Citroen Pkw ausgewichen und über einen Gehweg und Grünstreifen gefahren.

Wenige Minuten später trafen Streifenbeamte auf den gemeldeten Kleinwagen, der mittlerweile an einem Wohnhaus abgestellt war. Auf Nachfrage bestätigte der 20-jährige Fahrer den Polizisten, im Tagesverlauf mehrfach Drogen konsumiert und keine Fahrerlaubnis zu haben.

Deshalb musste der junge Fahrer den Beamten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Bielefelder Krankenhaus folgen. Sie stellten den Autoschlüssel sicher, damit er im Anschluss an die Anzeigenaufnahme wegen einer Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge des Genusses anderer berauschender Mittel nicht weiterfahren konnte.

