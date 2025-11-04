Polizei Bielefeld

POL-BI: Suche nach Kupferdieben mit Hubschrauber

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Schildesche - In der Nacht auf Dienstag, 04.11.2025, stahlen bisher unbekannte Täter Kabel von einem Firmengelände eines Elektrotechnik-Fachbetriebs an der Schillerstraße. Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen konnten die Beamten das Fluchtfahrzeug sicherstellen. Die Ermittlungen nach den Tätern dauern an.

Zeugen hielten sich gegen 01:20 Uhr in einem benachbarten Bürogebäude auf und hörten ungewöhnliche Geräusche von dem Firmengelände. Als sie nachsahen, erkannten sie fünf vermummte Personen, die dabei waren, Kupferkabel aus einer Absetzumulde in einen geparkten Mercedes Vito zu laden. Sie sprachen die Unbekannten an, woraufhin die fremden Männer in den Vito stiegen und die Flucht ergriffen.

Daraufhin stiegen die beiden Zeugen ebenfalls in ein Fahrzeug und nahmen die Verfolgung auf. Die Täter fuhren über die Stadtheider Straße auf die Herforder Straße und in die Ziegelstraße. Nach einem dortigen Wendemanöver fuhren sie zurück auf die Herforder Straße, wo die Zeugen schließlich den Sichtkontakt verloren.

Mittlerweile hatten Polizeibeamte die Fahndung nach den Personen aufgenommen. Unter anderem kamen ein Diensthund und ein Polizeihubschrauber bei der Suche zum Einsatz.

In der Straße Wallbrede entdeckten Polizisten das Fluchtfahrzeug. Der Motor des Wagens mit polnischem Kennzeichen war noch warm und im Fahrzeuginneren befanden sich abgetrennte Kabel. Die Beamten stellten den Wagen sowie diverse Dokumente sicher.

Die Fahndung nach den Tätern dauert weiter an.

Außerdem wird ein möglicher Zusammenhang zu einem weiteren Kupferdiebstahl geprüft, der sich in der Nacht auf Sonntag, 02.11.2025, gegen 04:15 Uhr auf einem Firmengelände an der Schildescher Straße ereignet hatte. Auch hier nutzten die Täter einen silbernen Kleintransporter.

Hinweise zu den Tätern nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

