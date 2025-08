Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250803 - 0789 Frankfurt-Sachsenhausen: Sachbeschädigung durch Feuer und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Vormittag (2. August 2025) setzte ein 46-jähriger Mann den Inhalt mehrerer Müllcontainer in Brand und leistete bei seiner Festnahme Widerstand.

Nach aktuellen Erkenntnissen setzte der Tatverdächtige gegen 10:50 Uhr im Bereich der Mörfelder Landstraße den Inhalt mehrerer Müllcontainer in Brand, die durch Anwohner gelöscht wurden. Die Polizei fahndete anschließend im Nahbereich und nahm den 46-jährigen Tatverdächtigen fest, nachdem er sich gegen 12:35 Uhr erneut in Tatortnähe aufhielt. Dieser führte ein Feuerzeug mit sich und die Beamten stellten Rußanhaftungen an seinen Händen fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sprachen die Polizeibeamten dem Tatverdächtigen einen Platzverweis aus, diesem kam er nicht nach. Im Rahmen der Durchsetzung sperrte sich der Tatverdächtige und wirkte aktiv gegen die Griffe der Beamten. Dabei fiel das mitgeführte Fahrrad des 46-Jährigen gegen das Bein eines Polizisten, sodass dieser leicht verletzt wurde. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet und er wurde aufgrund seines psychischen Zustandes in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell