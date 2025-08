Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250802 - 0787 Frankfurt-Eschersheim: Einbruch und Sachbeschädigung in Schule mit Täterfestnahme

Frankfurt (ots)

(bo) In der Nacht von Freitag (1. August 2025) auf Samstag (2. August 2025) nahm die Polizei zwei Jugendliche fest, die zuvor in eine Schule eingebrochen waren.

Gegen 03:00 Uhr löste der Einbruchsalarm einer Schule in der Zehnmorgenstraße aus. Daraufhin begaben sich mehrere Polizeistreifen zu dem Gebäude und konnten von außen mindestens zwei Personen in dem Objekt feststellen. Daraufhin umstellten die Beamten das Gebäude und sprachen die beiden 15-jährigen Tatverdächtigen heraus. Danach suchten Polizeibeamte das Gebäude nach weiteren Personen ab und stellten dabei fest, dass die beiden Jugendlichen ein Fenster mit einem Backstein beschädigten und sich so Zutritt zu verschaffen. Die beiden 15-Jährigen wurden anschließend an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

