Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht auf dem Kaufland-Parkplatz in Westerburg

Westerburg (ots)

Am 01.02.2025 kam es zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Kaufland-Parkplatz in Westerburg. Ein bislang unbekannter Fahrer touchierte vermutlich mit seinem Pkw einen geparkten grauen Peugeot "206" und verursachte dadurch einen Sachschaden am linken vorderen Kotflügel. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Westerburg unter der Telefonnummer 02663/98050 zu melden.

