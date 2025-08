Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250803 - 0788 Frankfurt-Innenstadt: Täterfestnahme nach räuberischem Diebstahl

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Nachmittag (2. August 2025) versuchte ein 61-jähriger Mann den Rucksack einer 65-jährigen Geschädigten trotz ihrer Gegenwehr zu entwenden. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest.

Nach aktuellem Erkenntnisstand befand sich die Geschädigte gegen 16:50 Uhr auf einer Sitzmöglichkeit auf der Zeil Höhe Hausnummer 68. Dort stellte sie ihren Rucksack ab, um ihr Handy zu bedienen. Währenddessen griff der Tatverdächtige unvermittelt nach dem Rucksack und nahm diesen an sich. Die Geschädigte machte lautstark darauf aufmerksam, dass er ihr gehöre und versuchte nach dem Rucksack zu greifen und diesen wieder an sich zu nehmen. Daraufhin schlug der 61-Jährige ihr mehrfach mit der Faust gegen die Schulter, um das Diebesgut zu sichern. Erst durch weitere lautstarke Gegenwehr der 65-Jährigen ließ der Tatverdächtige von dem Rucksack ab. Die Geschädigte wurde durch die Schläge leicht verletzt. Polizeibeamte nahmen den 61-Jährigen noch vor Ort fest. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und er wurde zwecks richterlicher Vorführung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell