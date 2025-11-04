Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher wecken Bewohner

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Dalbke - Zwei unbekannte Täter brachen am Montagabend, 03.11.2025, ihren Einbruch ab, als eine Bewohnerin aufwachte. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 20:40 Uhr versuchten zwei unbekannte Personen über eine Terrassentür, in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Menkebach, einzubrechen. Als die schlafende Bewohnerin von den Einbruchsgeräusche aufwachte, machte sie sich bemerkbar. Die Täter ergriffen sofort die Flucht in eine unbekannte Richtung.

Die zwei Täter sollen etwa 180 cm groß und schlank sein. Sie waren dunkel gekleidet und trugen schwarze Mützen.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zum tatverdächtigen Duo beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

