PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher wecken Bewohner

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Dalbke - Zwei unbekannte Täter brachen am Montagabend, 03.11.2025, ihren Einbruch ab, als eine Bewohnerin aufwachte. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 20:40 Uhr versuchten zwei unbekannte Personen über eine Terrassentür, in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Menkebach, einzubrechen. Als die schlafende Bewohnerin von den Einbruchsgeräusche aufwachte, machte sie sich bemerkbar. Die Täter ergriffen sofort die Flucht in eine unbekannte Richtung.

Die zwei Täter sollen etwa 180 cm groß und schlank sein. Sie waren dunkel gekleidet und trugen schwarze Mützen.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zum tatverdächtigen Duo beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 12:39

    POL-BI: Werkzeuge aus Baucontainer gestohlen

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Eckardtsheim - Am Montag, 03.11.2025, wurde die Polizei über einen aufgebrochenen Baucontainer am Semmelweisweg, in Höhe Rudolf-Hardt-Weg, informiert. Die Täter entkamen mit ihrer Beute. Nach dem aktuellen Kenntnisstand brachen die Täter den Container an einer Baustelle zwischen 16:00 Uhr am Freitag, 31.10.2025, und 07:00 Uhr am Montag, 03.11.2025, gewaltsam auf. Aus dem Innenraum ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 11:07

    POL-BI: Suche nach Kupferdieben mit Hubschrauber

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Schildesche - In der Nacht auf Dienstag, 04.11.2025, stahlen bisher unbekannte Täter Kabel von einem Firmengelände eines Elektrotechnik-Fachbetriebs an der Schillerstraße. Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen konnten die Beamten das Fluchtfahrzeug sicherstellen. Die Ermittlungen nach den Tätern dauern an. Zeugen hielten sich gegen 01:20 Uhr in einem benachbarten Bürogebäude auf und ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 11:01

    POL-BI: In abgemeldetem Auto ohne Beleuchtung unterwegs

    Bielefeld (ots) - MK - Bielefeld - Mitte - Zeugen meldeten der Polizei am Montagabend, 03.11.2025, einen Kleinwagen, der in einer Straße im Bielefelder Osten ohne Beleuchtung unterwegs war und auf einen fahrenden Pkw zugefahren sein soll. Der 20-jährige Fahrer hatte Drogen konsumiert und besaß keinen Führerschein. Ein 29-jähriger Autofahrer beschrieb, dass gegen 21:00 Uhr ein entgegenkommender Pkw ohne Beleuchtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren