POL-BI: Auf nasser Fahrbahn zu schnell unterwegs

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- BAB 30- Herford- Bünde- Ein PKW-Fahrer erlitt Sonntag, 02.11.2025, bei einem Unfall auf der A 30 leichte Verletzungen.

Ein 18-Jähriger aus Minden befuhr um 15:35 Uhr mit seinem Citroen den linken Fahrstreifen der A 30 in Richtung Hannover. Zwischen den Anschlussstellen Bünde und Hiddenhausen verlor er auf nasser Fahrbahn aufgrund den Wetterverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der PKW kam nach links von der Fahrbahn ab, stieß gegen die Betongleitschutzwand, schleuderte nach rechts in die Schutzplanke und kam anschließend auf der Fahrbahn zum Stehen.

Ein Rettungswagen brachte den leichtverletzten 18-Jährigen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Richtungsfahrbahn Hannover wurde zunächst bis 16:15 Uhr gesperrt und anschließend der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Ein Abschleppwagen transportierte den PKW ab. Es entstand ein Sachschaden von circa 6000 Euro.

Die Polizei erinnert: Passen Sie ihre Fahrweise den Wetterbedingungen an! Gerade bei Nässe, Regen oder Schneefall ist es geboten, die Geschwindigkeit zu verringern und vorausschauend zu fahren!

