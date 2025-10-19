PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberstenfeld: Wohnungseinbruch in der Nacht

Ludwigsburg (ots)

In den frühen Morgenstunden am Samstag, im Zeitraum zwischen 02.00 Uhr und 03.00 Uhr, hebelte bislang unbekannte Täterschaft ein Fenster im 1. Obergeschoss eines Wohnhauses in der Körnerstraße auf und verschaffte sich so Zutritt in den Innenraum. Hier wurden mehrere Einrichtungsgegenstände durchwühlt. Offenbar wurden der oder die Täter während ihrer Tatausführung durch Bewohner aus dem Erdgeschoss gestört und verließen den Tatort über die Balkontüre unerkannt. Ob etwas entwendet worden ist, ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Marbach unter der Telefonnummer 07144/9000 oder per E-Mail unter marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

