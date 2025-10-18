Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Einbruch in ein Mehrfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag, den 17.10.2025 gegen 19:45 Uhr verschaffte sich unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Hohenstaufenstraße in Möglingen. Die Täter hebelten die Terrassentüre auf, betraten so die Wohnung und durchwühlten diese. Zum entwendeten Diebesgut oder dem Sachschaden kann bislang keine Angabe gemacht werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kornwestheim unter der Telefonnummer 07154 13130 oder per E-Mail unter kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.

