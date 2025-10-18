Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemarkung Murr (B328): Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen und zwei Totalschäden

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (18.10.2025) kam es gegen 10:30 Uhr auf der B328, an der sogenannten Forsthofkreuzung, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen, bei dem vier Personen leicht verletzt wurden. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf 15.000 Euro. Eine 49-Jährige wollte mit ihrem Opel vom dortigen Wanderparkplatz auf die B328 einfahren. Hierbei übersah sie eine auf der B328 fahrende 85-jährige Peugeot-Lenkerin und stieß mit dieser im Kreuzungsbereich zusammen. Der Peugeot wurde im weiteren Verlauf in den Wald abgewiesen und kam erst an mehreren kleinen Bäumen zum Stehen. Die 85-Jährige wurde dadurch in ihrem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr gerettet werden. Sie erlitt leichte Verletzungen und kam in ein umliegendes Krankenhaus. Die drei Personen in dem Opel wurden ebenfalls leicht verletzt und ambulant behandelt. Des Weiteren waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme durch die Polizei und Reinigung der Fahrbahn durch die zuständige Straßenmeisterei war die B328 im Bereich der Forsthofkreuzung bis 14:30 Uhr voll gesperrt.

