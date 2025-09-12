POL-OE: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Siegen und der Kreispolizeibehörde Olpe Hier: Ermittlungsstand zum Industriebrand in Altenhundem

Attendorn (ots) - Eine 16-Jährige wurde am Donnerstagmorgen (11. September) durch einen Alleinunfall auf der "Gutenbergstraße" in Ennest leicht verletzt. Sie war gestürzt, nachdem sie auf regennasser Fahrbahn kurz vor 7 Uhr im Kreisverkehr die Kontrolle über ihren Motorroller verloren hatte. Durch den Rettungsdienst wurde die Jugendliche zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Motorroller ...

