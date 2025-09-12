POL-OE: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Siegen und der Kreispolizeibehörde Olpe Hier: Ermittlungsstand zum Industriebrand in Altenhundem
Lennestadt (ots)
Am Abend des 28. August kam es zum Brand in einer Firma an der Straße "Bahnbetriebswerk" in Altenhundem (wir berichteten). Die Ermittlungsergebnisse des Brandermittlers der Kreispolizeibehörde Olpe und eines Brandursachensachverständigen deuten darauf hin, dass das Feuer seinen Ursprung im Bereich eines abgestellten Kofferanhängers nahm. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wird eine Selbstentzündung von ölgetränkten Baumwollstoffen auf dem Anhänger als wahrscheinliche Brandursache angesehen.
