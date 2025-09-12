Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Jugendliche bei Verkehrsunfall verletzt

Attendorn (ots)

Eine 16-Jährige wurde am Donnerstagmorgen (11. September) durch einen Alleinunfall auf der "Gutenbergstraße" in Ennest leicht verletzt. Sie war gestürzt, nachdem sie auf regennasser Fahrbahn kurz vor 7 Uhr im Kreisverkehr die Kontrolle über ihren Motorroller verloren hatte. Durch den Rettungsdienst wurde die Jugendliche zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Motorroller entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Eurobereich.

