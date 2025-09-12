PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Jugendliche bei Verkehrsunfall verletzt

Attendorn (ots)

Eine 16-Jährige wurde am Donnerstagmorgen (11. September) durch einen Alleinunfall auf der "Gutenbergstraße" in Ennest leicht verletzt. Sie war gestürzt, nachdem sie auf regennasser Fahrbahn kurz vor 7 Uhr im Kreisverkehr die Kontrolle über ihren Motorroller verloren hatte. Durch den Rettungsdienst wurde die Jugendliche zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Motorroller entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

