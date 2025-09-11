POL-OE: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Olpe (ots) - Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch (10. September) in einen Schnellimbiss an der "Bruchstraße" in Olpe eingebrochen. Die Tatzeit lag zwischen Mitternacht und 9 Uhr morgens. Aus dem Lokal wurde ein Tresor entwendet, in dem sich ein dreistelliger Eurobetrag befand. Der Sachschaden wurde ebenfalls auf einen mittleren dreistelligen Eurobereich geschätzt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. ...

mehr