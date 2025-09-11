POL-OE: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht
Unbekannte haben in Finnentrop zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen (2./3. September) an einem Haus an der "Bamenohler Straße" deutlichen Schaden verursacht. Vermutlich mit einem schwarzen und wasserfesten Marker wurde an einem Schaufenster eine Sichtschutzfolie mit diversen Schriftzügen beschmiert. Der Sachschaden liegt im oberen dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.
