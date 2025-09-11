PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Finnentrop (ots)

Unbekannte haben in Finnentrop zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen (2./3. September) an einem Haus an der "Bamenohler Straße" deutlichen Schaden verursacht. Vermutlich mit einem schwarzen und wasserfesten Marker wurde an einem Schaufenster eine Sichtschutzfolie mit diversen Schriftzügen beschmiert. Der Sachschaden liegt im oberen dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 11.09.2025 – 07:55

    POL-OE: Fußgänger verletzt

    Wenden (ots) - Am Mittwoch (10. September) ereignete sich um 11:30 Uhr ein Verkehrsunfall in Rothemühle. Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte eine 62-jährige Autofahrerin von der "Heider Straße" in die "Kölner Straße" einbiegen. Zunächst musste sie jedoch im Einmündungsbereich verkehrsbedingt hinter einem Omnibus halten. Beim Anfahren stieß sie mit ihrem Fahrzeug gegen einen 70-jährigen Fußgänger, der die "Heider Straße" queren wollte. Der Mann stürzte zu Boden ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 07:54

    POL-OE: Einbruch in Schnellimbiss

    Olpe (ots) - Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch (10. September) in einen Schnellimbiss an der "Bruchstraße" in Olpe eingebrochen. Die Tatzeit lag zwischen Mitternacht und 9 Uhr morgens. Aus dem Lokal wurde ein Tresor entwendet, in dem sich ein dreistelliger Eurobetrag befand. Der Sachschaden wurde ebenfalls auf einen mittleren dreistelligen Eurobereich geschätzt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 10:10

    POL-OE: Autofahrer verletzt sich leicht bei Alleinunfall

    Olpe (ots) - Am frühen Mittwochmorgen (10. September) ereignete sich um 5:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B55 kurz vor Oberveischede. Ein 32-jähriger Autofahrer hatte hier aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er kam zunächst von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitplanke. Anschließend geriet sein Auto ins Schleudern, kippte zur Seite und blieb auf der Gegenfahrspur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren