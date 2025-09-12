Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Drogen- und Alkoholtest bei Autofahrer positiv

Olpe (ots)

Ein 28-jähriger Autofahrer wurde in der Nacht zu Freitag (12. September) um 2:15 Uhr von Polizeibeamten in der "Jahnstraße" kontrolliert. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise, die auf einen möglichen Drogenkonsum und eine mögliche Alkoholisierung des Fahrzeugführers hindeuteten. Ein daraufhin vor Ort durchgeführter Drogenvortest untermauerte den Verdacht der Beamten. Auch ein Atemalkoholtest ergab ein positives Ergebnis. Der Mann wurde daraufhin zur Polizeiwache gebracht, wo eine Blutprobenentnahme veranlasst und eine Anzeige aufgenommen wurde.

