POL-BI: Betrunken gegen einen geparkten PKW gefahren

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Hillegossen- In den frühen Stunden des Mittwochs, 05.11.2025, stellten Polizisten bei einem Unfall-Fahrer vorherigen Alkoholkonsum fest. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Ein 27-Jähriger aus Oerlinghausen fuhr mit seinem Ford gegen 00:30 Uhr auf der Detmolder Straße in Richtung Oerlinghausen. Nach Passieren der Oelkerstraße kam er nach rechts von seinem Fahrstreifen ab und touchierte einen auf dem Parkstreifen stehenden Volvo. Beide Fahrzeuge wurden dabei schwer beschädigt und musste durch Abschleppfahrzeuge abtransportiert werden. Der Sachschaden wird auf circa 10000 Euro geschätzt.

Die hinzugerufenen Beamten bemerkten bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch bei dem 27-Jährigen. Ein Alkoholvortest verlief positiv, so dass ein Arzt ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

