Polizei Bielefeld

POL-BI: Tödlicher Unfall auf A2-Parkplatz

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / A2 - Am Dienstag, 04.11.2025, überrollte ein Sattelschlepper einen Mann auf dem A2-Parkplatz "Marburg". Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Der Parkplatz blieb für die Unfallaufnahme bis zum späten Nachmittag gesperrt.

Gegen 12:15 Uhr wurde der Rettungsdienst über einen schweren Unfall auf dem A2-Parkplatz "Marburg", zwischen den Anschlussstellen Herzebrock-Clarholz und Oelde, informiert. Nach dem aktuellen Kenntnisstand hatte ein 60-jähriger Lkw-Fahrer aus Rumänien den Auflieger seines Sattelschleppers abgekoppelt. Als er dann rückwärts und parallel zu seinem Auflieger fuhr, überrollte er aus bislang noch ungeklärter Ursache seinen 69-jährigen Arbeitskollegen.

Der 69-Jährige verstarb noch am Unfallort. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock und wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt.

Ein Verkehrsunfallaufnahme-Team des Polizeipräsidiums Münster übernahm die Unfallaufnahme. Zudem wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Lkw wurde sichergestellt. Der Parkplatz war bis 17:10 Uhr gesperrt.

