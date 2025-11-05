POL-BI: Tödlicher Unfall auf A2-Parkplatz
Bielefeld (ots)
FR / Bielefeld / A2 - Am Dienstag, 04.11.2025, überrollte ein Sattelschlepper einen Mann auf dem A2-Parkplatz "Marburg". Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Der Parkplatz blieb für die Unfallaufnahme bis zum späten Nachmittag gesperrt.
Gegen 12:15 Uhr wurde der Rettungsdienst über einen schweren Unfall auf dem A2-Parkplatz "Marburg", zwischen den Anschlussstellen Herzebrock-Clarholz und Oelde, informiert. Nach dem aktuellen Kenntnisstand hatte ein 60-jähriger Lkw-Fahrer aus Rumänien den Auflieger seines Sattelschleppers abgekoppelt. Als er dann rückwärts und parallel zu seinem Auflieger fuhr, überrollte er aus bislang noch ungeklärter Ursache seinen 69-jährigen Arbeitskollegen.
Der 69-Jährige verstarb noch am Unfallort. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock und wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt.
Ein Verkehrsunfallaufnahme-Team des Polizeipräsidiums Münster übernahm die Unfallaufnahme. Zudem wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Lkw wurde sichergestellt. Der Parkplatz war bis 17:10 Uhr gesperrt.
Rückfragen von Journalisten bitte an:
Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld
Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0
Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell