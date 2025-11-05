POL-BI: Zwei Einbrüche in Ummeln
Bielefeld (ots)
FR / Bielefeld / Ummeln - Am Montag, 03.11.2025, meldeten zwei Bielefelder in räumlicher und zeitlicher Nähe Einbrüche. Die Täter entkamen in beiden Fällen mit ihrer Beute.
Zwischen 07:55 Uhr und 19:05 Uhr gelangte ein Einbrecher in ein Haus an der Föhrenstraße, in Höhe Zedernstraße, und brach dann in eine Wohnung ein. Dort durchsuchte der Täter die Wohnung nach Wertsachen. Er nahm Schmuck und eine Smartwatch an sich.
Zwischen 08:00 Uhr und 15:45 Uhr brach zudem ein unbekannter Täter in eine Wohnung an der Eschenstraße, in Höhe Ahornstraße, ein. Die Einbrecher entwendete nach dem aktuellen Kenntnisstand zwei Uhren, Schmuck und Bargeld.
Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Einbrüchen oder zu tatverdächtigen Personen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.
