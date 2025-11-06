PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Unvermittelt gewendet - Zwei Verletzte

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld - Stieghorst- Am Mittwoch, 05.11.2025, führte ein Wendemanöver zu einem Unfall. Beide PKW-Fahrer erlitten leichte Verletzungen.

Ein 45-jähriger Bielefelder befuhr gegen 15:35 Uhr mit seinem Opel die Stieghorster Straße in Richtung Detmolder Straße. Als der Corsa-Fahrer auf Höhe des Masurenwegs ein Wendemanöver einleitete, kam es zum Zusammenstoß mit dem nachfolgenden VW Touran einer 38-jährigen Bielefelderin, die ebenfalls die Stieghorster Straße in Richtung Detmolder Straße befuhr. Der 45-Jährige und die 38-Jährige erlitten leichte Verletzungen.

Ein Abschleppwagen transportierte die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge ab. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 8500 Euro.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

