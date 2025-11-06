Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu einem versuchten Tötungsdelikt: Mordkommission "Hut" in Kirchlengern

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Herford / Kirchlengern - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 05.11.2025, erlitt ein 73-jähriger Mann schwerste Kopfverletzungen. Eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Bielefeld hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen Mitternacht wurde der Rettungsdienst darüber informiert, dass ein 73-jähriger Mann aus Kirchlengern Zuhause schwerste Kopfverletzungen durch einen Unfall erlitten haben soll. Im Zuge der notfallmedizinischen Versorgung und der ersten Ermittlungen zeigte sich, dass die Verletzungen des Mannes nicht zu dem beschriebenen Unfall passten. Der 73-Jährige wurde im Krankenhaus notoperiert. Es besteht weiterhin Lebensgefahr.

Derzeit kann eine Fremdeinwirkung und somit ein versuchtes Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden. Ein 34-jähriger Mann aus Kirchlengern mit deutscher Staatsbürgerschaft und eine 71-jährige Frau aus Kirchlengern mit deutscher Staatsbürgerschaft wurden vorläufig festgenommen. Nach ihrer Vernehmung konnten sie aus dem Gewahrsam entlassen werden. Ein dringender Tatverdacht konnte nicht erhärtet werden. Zum Schutze der Persönlichkeitsrechte werden derzeit keine weiteren Auskünfte zu den zwei tatverdächtigen Personen benannt.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Verletzungen dauern an. Sie werden durch die Mordkommission "Hut", geleitet durch Kriminalhauptkommissarin Julia Berg, des Polizeipräsidiums Bielefeld geführt. Das Ermittlerteam setzt sich aus Beamten der Polizei Bielefeld und der Polizei Herford zusammen.

