LPI-J: Liebesbotschaft oder Signatur eines Einbrechers?

Einen versuchten besonders schweren Diebstahl meldeten am Montagmorgen ein Verantwortlicher eines Firmengeländes in der Camburger Straße. Den Spuren und Beschädigungen nach zu urteilen, betrat ein oder mehrere Unbekannte das Grundstück, nachdem diese ein Zaunfeld gewaltsam öffneten. In der weiteren Folge begaben sich der oder die Täter in eine Werkhalle. Aus dieser entnahmen sie Werkzeug und wollten mit Hilfe dessen in eine weitere Halle gewaltsam eindringen. Dies misslang. Beute war zur Aufnahme des Tatortes nicht zu verzeichnen. Jedoch hinterließen die Unbekannten einen farbigen Eindruck. Sowohl eine Mauer als auch ein Hallentor "verzierten" sie mit pinker und roter Farbe unter anderem mit dem Schriftzug "T+A waren hier 17.11.2025 Herz". Die Spuren wurden vor Ort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf über 3.000,- Euro beziffert.

