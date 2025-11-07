Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Anstehendes Versammlungsgeschehen am städtischen Rathaus

Norderstedt (ots)

Am kommenden Samstagnachmittag (08.11.2025) werden in Norderstedt im Umkreis des städtischen Rathauses Versammlungsgeschehen erwartet. Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen wird es voraussichtlich nicht kommen.

Anlässlich einer Veranstaltung im Plenarsaal des Rathauses Norderstedt wurden bei der Versammlungsbehörde Protestkundgebungen, die ab 15:30 Uhr bzw. ab 16:00 Uhr auf dem Rathausplatz sowie dem Jörg-Peter-Hahn-Platz durchgeführt werden sollen, angemeldet.

Die Polizei wird mit zusätzlichen Einsatzkräften vor Ort sein, um einen störungsfreien Ablauf der angemeldeten Veranstaltungen weitestgehend zu gewährleisten.

Zu umfangreicheren Verkehrsbeeinträchtigungen durch Straßensperrungen im Stadtgebiet Norderstedt wird es nach bisherigen Erkenntnissen nicht kommen. Mit vereinzelten Einschränkungen im Nahbereich des Rathauses ist aufgrund eines erhöhten Personenaufkommens jedoch zu rechnen.

Die Pressestelle der Polizeidirektion Bad Segeberg wird am Veranstaltungstag ab 15:00 Uhr für Nachfragen seitens der Medienvertreter/-innen telefonisch unter der bekannten Rufnummer 04551 884-2020 erreichbar sein.

