Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Verkehrskontrollen vor den Schulen des Kreises - Ernüchternde Bilanz - Revierleiter terminiert umgehend eine weitere Kontrollaktion

Pinneberg (ots)

In der Zeit vom 03.11.2025 (Montag) bis zum 06.11.2025 (Donnerstag) hat das Polizeirevier (PR) Pinneberg Kontrollen vor den Schulen des Kreises durchgeführt. Die Kontrolltage wurden im Rahmen der jährlichen Kontrollwochen 'Rücksicht im Blick' durchgeführt.

Bei den Kontrollen kam es zu zahlreichen Verstößen. Hierunter fallen zum Beispiel 257 Geschwindigkeitsverstöße, 58 Parkverstöße von sogenannten Elterntaxis, 24 unerlaubte Handynutzungen am Steuer, 19 Gurtverstöße und 18 Straßennutzungen trotz Verbotsbeschilderung.

Unter den Geschwindigkeitsverstößen brachte es ein Verkehrsteilnehmer bei erlaubten 30 km/h auf vorwerfbare 57 km/h, was ein Bußgeld von 235 Euro, 2 Punkte in Flensburg sowie ein 1-monatiges Fahrverbot nach sich ziehen wird.

Der Leiter des PR Pinneberg kündigte nach Auswertung der Kontrollergebnisse sofort eine weitere Kontrollaktion vom 17.11.2025 bis 21.11.2025 an.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell