Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tornesch - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser - Von Bewohnern ertappte Täter können flüchten

Tornesch (ots)

Am Donnerstag (06.11.2025) ist es in der Straße Haidmoor zu einen Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Zwei Täter wurden durch die Bewohner angetroffen und vertrieben. Im Nahbereich ist es in der Straße Am Moor zu einer weiteren Einbruchstat gekommen.

Im Haidmoor kehrten die beiden Bewohner um 18:15 Uhr zu ihrem Haus zurück und stellten im Obergeschoss zwei unberechtigte Personen fest. Die Täter flüchteten umgehend aus dem Haus und liefen über ein benachbartes Grundstück. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine Wertgegenstände entwendet.

Die beiden flüchtigen Männer trugen schwarze Kleidung, vermutliche Kapuzenpullover und hatten ihre Gesichter verdeckt.

Am späten Abend zeigte ein Anwohner aus der anliegenden Straße Am Moor eine weitere Einbruchstat bei der Polizei an. Hier drangen unbekannte Täter in einem Zeitraum von 14:00 Uhr bis 22:30 Uhr gewaltsam über ein Fenster ins Einfamilienhaus ein und durchsuchten mehrere Räume. Nach derzeitigem Stand entwendeten die Täter auch hier keine Wertgegenstände.

Aufgrund der örtlichen Nähe der Tatorte und der übereinstimmenden Tatzeiträume ist ein Zusammenhang der beiden Taten nach bisherigem Stand der Ermittlungen anzunehmen.

Die Kriminalpolizei Pinneberg führt die Ermittlungen zu den beiden Einbruchstaten und fragt, ob Zeugen verdächtige oder flüchtende Personen in Tatortnähe gesichtet haben oder weitere Hinweise geben können? Sachdienliche Mitteilungen werden von der Polizei unter der Rufnummer 04101 202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell