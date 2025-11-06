Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Tagsüber Einbruch in Einfamilienhaus

Wedel (ots)

Am Mittwoch (05.11.2025) ist es während des Tagesverlaufs in der Tondernstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen.

In einem Zeitraum von 11:30 Uhr bis 19:00 Uhr verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft über ein Fenster gewaltsam Zugang zum Haus und durchsuchte sämtliche Räumlichkeiten im Erd- und Obergeschoss. Über das beschädigte Fenster verließ man den Tatort und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Entwendete Gegenstände sind bisher nicht gemeldet worden.

Die Kriminalpolizei Pinneberg führt die Ermittlungen zu dieser Einbruchstat und fragt nach Zeugen, die verdächtige Personen in Tatortnähe beobachtet haben oder weitere Hinweise geben können? Gibt es Anwohner, die im o.g. Zeitraum Glas brechen gehört haben und so den Tatzeitpunkt näher eingrenzen können? Sachdienliche Mitteilungen werden von der Polizei unter der Rufnummer 04101-202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell