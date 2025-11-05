Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Halstenbek - Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein und entwenden Schmuck

Halstenbek (ots)

Am Dienstagabend (04.11.2025) ist es im Baumschulenweg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen, bei dem Schmuck entwendet wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Pinneberg gelangten unbekannte Täter in einem Zeitraum von 18:40 Uhr bis 20:30 Uhr über ein Fenster gewaltsam ins Haus und durchsuchten dort mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen.

Die Unbekannten erlangten eine Halskette, Armbänder sowie einige Ringe aus Gold und entfernten sich über eine rückwärtige Tür in unbekannte Richtung.

In unmittelbarer Nachbarschaft kam es bei einem weiteren Einfamilienhaus im Baumschulenweg im Zeitraum von Dienstagabend, 19:00 Uhr, bis Mittwochmorgen, 08:15 Uhr, zu einem Einbruchsversuch. Hier versuchten Unbekannte gewaltsam eine Terrassentür zu öffnen, die Tür hielt jedoch Stand.

Die ermittlungsführende Kriminalpolizei Pinneberg bittet zur Aufklärung der Taten um Hinweise. Wer hat verdächtige Personen im Baumschulenweg oder in unmittelbarer Nähe beobachtet?

Sachdienliche Mitteilungen werden unter der Rufnummer 04101 202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

