Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Ellerbek - Täter entfernen sich ohne Beute nach Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Ellerbek (ots)

Am 03.11.2025 (Montag) ist es in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 21.20 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl in der Breslauer Straße gekommen. Nach ersten Ermittlungen haben der oder die Täter kein Stehlgut erbeutet.

Im Tatzeitraum drangen unbekannte Täter gewaltsam in das Erdgeschoss eines Einfamilienhauses ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen und die Täterschaft entfernte sich in unbekannte Richtung.

Die Ermittlungen zu dieem Fall werden bei der Kriminalpolizei Pinneberg geführt. Hinweise zu verdächtigen Vorkommnissen in Tatort-/Tatzeitnähe können über die Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail an sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de gegeben werden.

