Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Cannabiskonsum führt zur Blutprobe

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 23.10.2025 um 19:30 Uhr konnte ein 53-Jähriger mit seinem E-Scooter in der Branchweilerhofstraße in 67433 Neustadt/W. einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei konnten bei dem Mann Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Der aus Neustadt/W. stammende Mann räumte hierzu ein, dass er am vergangenen Wochenende Cannabis in Form von Joints konsumiert habe. Da der Fahrer des E-Scooters in keinen Drogenvortest einwilligte wurde dieser in hiesige Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zuvor wurde der E-Scooter des Mannes an eine Bekannte übergeben. Nun wird das Ergebnis der Blutprobe zeigen, ob sich der Neustadter in einem Ordnungswidrigkeiten- und gegebenenfalls einem Strafverfahren verantworten muss. Des Weiteren wird die Führerscheinstelle informiert.

