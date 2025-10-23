PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletztem E-Scooter-Fahrer

Grünstadt-Asselheim (ots)

Am Mittwoch den 22.10.2025 kam es gegen 19:00 Uhr an der Einmündung Eistalstraße (L395)/ Weinstraße (L516) in 67269 Grünstadt-Asselheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter-Fahrer und einem Pkw-Fahrer. Der E-Scooter-Fahrer überquerte an der Einmündung die Fahrbahn fahrend über einen Fußgängerüberweg. Zeitgleich wollte der Pkw-Fahrer die Weinstraße von Grünstadt kommend weiter geradeaus befahren. Hierbei wurde der E-Scooter-Fahrer auf dem Fußgängerüberweg vom Pkw frontal erfasst, wobei der E-Scooter-Fahrer auf die Motorhaube prallte und hiernach über Rückenschmerzen klagte. Beide Unfallbeteiligte machten vor Ort unterschiedliche Angaben zur Schaltung ihrer entsprechenden Lichtzeichenanlagen. Im Rahmen der Unfallaufnahme vor Ort konnten die Polizeibeamten einen Unfallzeugen feststellen, welcher angab, dass der E-Scooter-Fahrer "Grün" gehabt hätte. Der E-Scooter-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen zu Untersuchungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Helfen, PHK

Tel.: 06359 9312 5030

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

