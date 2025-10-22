POL-PDNW: Korrektur Ereignisdatum

Neustadt/Weinstraße (ots) - Dieses Sprichwort trifft wohl auf einen 26-Jährigen aus Neustadt/W. zu, welcher am 23.10.2025 um 07:50 Uhr mit seinem Peugeot in der Straße Kohlplatz in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Hierbei wurde bekannt, dass der Fahrer seit über einem Jahr ununterbrochen in der Bundesrepublik Deutschland gemeldet ist und daher seine nicht-europäische Fahrerlaubnis hätte ...

