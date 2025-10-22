PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Korrektur Ereignisdatum

Neustadt/Weinstraße (ots)

Die Vorfälle https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117687/6143040 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117687/6143038 fanden jeweils am heutigen Tag, den 22.10.2025 statt, nicht wie angegeben am 23.10.2025.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

F. Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

