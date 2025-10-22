Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Korrektur Ereignisdatum
Neustadt/Weinstraße (ots)
Die Vorfälle https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117687/6143040 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117687/6143038 fanden jeweils am heutigen Tag, den 22.10.2025 statt, nicht wie angegeben am 23.10.2025.
