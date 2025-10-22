Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Nachtrag zum Verkehrsunfall auf der A 61: Drei Fahrzeuge beteiligt - zwei Personen verletzt

Am Mittwoch, den 22.10.2025, kam es auf der A61 in Fahrtrichtung Speyer zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen drei Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Unfall gegen 07:46 Uhr zwischen dem Autobahnkreuz Frankenthal und dem Autobahnkreuz Ludwigshafen (Kilometer 357,0).

Eine 20-jährige Hyundai-Fahrerin, eine 44-jährige Smart-Fahrerin und ein 61-jähriger Opel-Fahrer befuhren nacheinander die A61 in Fahrtrichtung Speyer auf dem linken von zwei Fahrstreifen. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der 61-jährige aufgrund mangelnden Sicherheitsabstands auf die verkehrsbedingt abbremsende 44-jährige Smart-Fahrerin auf. Durch die Kollision wurde der Smart gedreht, überschlug sich seitlich über das Dach und kam auf der Beifahrerseite zum Liegen. Hierbei wurde der vorausfahrende Hyundai ebenfalls beschädigt. Die 44-jährige Smart-Fahrerin wurde durch die Kollision aus dem "Smart Fortwo Cabrio" geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Die 20-jährige Hyundai-Fahrerin erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen. Beide Personen wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt. Alle drei Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Im Einsatz waren neben der Polizeiautobahnstation Ruchheim auch die Autobahnmeisterei Ruchheim, der Rettungsdienst, die Feuerwehr sowie ein Rettungshubschrauber. Die Richtungsfahrbahn Speyer war im Zeitraum der Unfallaufnahme zwischen den Autobahnkreuzen für etwa zwei Stunden gesperrt.

