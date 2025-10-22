Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Warnung vor Trickdiebstahlvariante

Grünstadt (ots)

Am Dienstag den 21.10.2025 gegen 16:00 Uhr wurde eine 71-jährige Frau vor einem Geschäft in der Turnstraße in 67269 Grünstadt von einem Mann angesprochen. Der Mann bat die Frau um Wechselgeld. Als die Frau ihre Geldbörse hervorholte und im Kleingeldfach suchte, griff der Mann ihr plötzlich in die Geldbörse, nahm drei 50-Eurosscheine an sich und rannte weg. Die zeitnah vor Ort eintreffende Streife der Polizeiinspektion Grünstadt konnte den Mann im Rahmen einer Fahndung nicht mehr feststellen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Es wird um Zeugenhinweise gebeten.

