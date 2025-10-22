PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim: Vollsperrung nach Verkehrsunfall auf der BAB 61

Lambsheim (ots)

Aufgrund eines größeren Verkehrsunfalls muss die BAB 61 derzeit zwischen dem Autobahnkreuz Frankenthal und dem Autobahnkreuz Ludwigshafen in Fahrtrichtung Speyer für Rettungsarbeiten und die polizeiliche Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Eine Umleitung ist eingerichtet. Wir bitten aktuell darum, aufgrund der Einsatzlage von Presseanfragen abzusehen.

Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Polizeiautobahnstation Ruchheim

Diamantopoulos, PK
Telefon: 06237/933-0
E-Mail: pastruchheim.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

