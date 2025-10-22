Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim: Vollsperrung nach Verkehrsunfall auf der BAB 61
Lambsheim (ots)
Aufgrund eines größeren Verkehrsunfalls muss die BAB 61 derzeit zwischen dem Autobahnkreuz Frankenthal und dem Autobahnkreuz Ludwigshafen in Fahrtrichtung Speyer für Rettungsarbeiten und die polizeiliche Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Eine Umleitung ist eingerichtet. Wir bitten aktuell darum, aufgrund der Einsatzlage von Presseanfragen abzusehen.
Es wird nachberichtet.
