Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geklärte Verkehrsunfallflucht

Obrigheim (Pfalz) (ots)

Am Montag den 20.10.2025 kam es gegen 15:45 Uhr in der Grünstadter Straße in 67283 Obrigheim (Pfalz) zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei touchierte ein Kastenwagen einen am rechten Fahrbahnrand befindlichen Briefkasten. Der Fahrzeugführer entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme vor Ort durch eine Streife der Polizeiinspektion Grünstadt, konnten Zeugen eine Beschreibung des geflüchteten Fahrzeuges mitteilen. Hiernach begab sich die Streife in die Fahrzeugfahndung und konnte dieses nach kurzer Zeit unweit der Unfallörtlichkeit abgestellt, samt Fahrzeugführer, antreffen. Ein korrespondierender Schaden konnte festgestellt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell