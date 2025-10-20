Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitsmessungen K 9

Neustadt/Weinstraße (ots)

Aufgrund Beschwerden durch Verkehrsteilnehmer wurden am Sonntag, 19.10.2025, in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr sowie am Montag, 20.10.2025, in der Zeit zwischen 09:45 Uhr und 11:45 Uhr, die Einhaltung der vorgegebenen Geschwindigkeitsbeschränkung (50 km/h) auf der K9 zwischen L516 und B39 überwacht. Am Sonntag wurden 22 Verstöße festgestellt, der schnellste Fahrer wurde mit 91km/h gemessen. Am Montag wurden 36 zu schnelle Fahrerinnen und Fahrer kontrolliert, hier lag die Spitzengeschwindigkeit bei 93 km/h. Zudem wurde bei einem Autofahrer festgestellt, dass er nicht die erforderliche Fahrerlaubnis zum Führen seines Fahrzeuges hatte.

