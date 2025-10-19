Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Festnahme im Jugendzentrum - Tatverdächtiger überrascht und gestellt.

Neustadt/Weinstraße (ots)

In den späten Abendstunden wurde der Polizei gemeldet, dass sich eine unbekannte männliche Person unbefugt in einem Jugendzentrum in Neustadt an der Weinstraße aufhalte.

Das Gebäude wurde daraufhin durch mehrere Streifenwagenbesatzungen umstellt. Nach Übergabe der Gebäudeschlüssel durch einen Verantwortlichen betraten Einsatzkräfte das Objekt und trafen im Aufenthaltsbereich auf einen Mann, der sich widerstandslos festnehmen ließ.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen hatte sich der Tatverdächtige über ein offenstehendes Fenster im Sanitärbereich Zutritt zu dem Gebäude verschafft.

Der Mann wurde zur weiteren Abklärung zur Polizeidienststelle verbracht. Die Ermittlungen dauern an.

