Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Heimweg mit Folgen
Neustadt/Weinstraße (ots)
Am Freitag, den 17.10.2025 verunfallte auf dem Heimweg von einer Feier eine alleinbeteiligte Fahrzeugführerin indem sie von der Fahrbahn abkam. Sie musste durch die Feuerwehr aus dem PKW gerettet und mittels Rettungswagen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht werden. Aufgrund des festgestellten Alkoholwertes wurde ihr Führerschein einbehalten und sie muss mit einer Strafanzeige rechnen.
