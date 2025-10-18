PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNW: Heimweg mit Folgen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Freitag, den 17.10.2025 verunfallte auf dem Heimweg von einer Feier eine alleinbeteiligte Fahrzeugführerin indem sie von der Fahrbahn abkam. Sie musste durch die Feuerwehr aus dem PKW gerettet und mittels Rettungswagen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht werden. Aufgrund des festgestellten Alkoholwertes wurde ihr Führerschein einbehalten und sie muss mit einer Strafanzeige rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße
Schlindwein, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

