PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ohne Dokumente unterwegs...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... war ein 41-Jähriger als Beifahrer eines PKW, welcher am 17.10.2025 um 01:50 Uhr in der Talstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der aus dem nicht-europäischen Ausland stammende Mann unerlaubt in die Bundesrepublik Deutschland eingereist ist und sich auch hier unerlaubt aufhält. Dieser führte keinerlei aufenthaltslegitimierende Dokumente mit sich. Daher wurden weitere Maßnahmen getroffen und die zuständige Ausländerbehörde wird nun sämtliche weitere Maßnahmen in eigener Zuständigkeit durchführen. Nun kommt auf den 41-Jährigen ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz zu.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

F. Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 17.10.2025 – 04:44

    POL-PDNW: Feierabend endet mit Anzeigen

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 17.10.2025 um 00:05 Uhr wurde ein 39-Jähriger aus Neustadt/W. mit einem Opel in der Branchweilerhofstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg in den Feierabend. Während der Kontrolle konnte jedoch festgestellt werden, dass der Fahrer von seiner aus dem europäischen Ausland stammenden Fahrerlaubnis in der ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 20:27

    POL-PDNW: Zug mit Graffiti besprüht - Zwei Tatverdächtige gestellt.

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am Donnerstagabend, den 16.10.2025, meldete ein aufmerksamer Zeuge gegen 18:20 Uhr der Polizei, dass zwei vermummte Personen einen abgestellten Zug in der Nähe der Eisenbahnbrücke über der Winzinger Straße besprühen würden. Sofort wurden mehrere Streifenwagen entsandt. Die Einsatzkräfte näherten sich dem Einsatzort aus verschiedenen ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 11:15

    POL-PDNW: Streit endet in Blutentnahme

    Haßloch (ots) - Beamte der PI Haßloch wurden am Abend des 15.10.25 zu Streitigkeiten in den Mühlpfad gerufen. Eine 45-jährige aus der Südpfalz beklagte sich, dass ihr 30-jähriger Ex-Partner aus Haßloch ihr Auto nicht verlassen wolle, nachdem sie ihn nach Hause gebracht hatte. Der Streit konnte durch die Beamten schnell beigelegt werden, allerdings stellten sie im Rahmen der Klärung fest, dass die Südpfälzerin ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren