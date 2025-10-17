Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ohne Dokumente unterwegs...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... war ein 41-Jähriger als Beifahrer eines PKW, welcher am 17.10.2025 um 01:50 Uhr in der Talstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der aus dem nicht-europäischen Ausland stammende Mann unerlaubt in die Bundesrepublik Deutschland eingereist ist und sich auch hier unerlaubt aufhält. Dieser führte keinerlei aufenthaltslegitimierende Dokumente mit sich. Daher wurden weitere Maßnahmen getroffen und die zuständige Ausländerbehörde wird nun sämtliche weitere Maßnahmen in eigener Zuständigkeit durchführen. Nun kommt auf den 41-Jährigen ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz zu.

