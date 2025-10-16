PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zug mit Graffiti besprüht - Zwei Tatverdächtige gestellt.

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Donnerstagabend, den 16.10.2025, meldete ein aufmerksamer Zeuge gegen 18:20 Uhr der Polizei, dass zwei vermummte Personen einen abgestellten Zug in der Nähe der Eisenbahnbrücke über der Winzinger Straße besprühen würden.

Sofort wurden mehrere Streifenwagen entsandt. Die Einsatzkräfte näherten sich dem Einsatzort aus verschiedenen Richtungen und konnten vor Ort tatsächlich zwei vermummte Personen feststellen, die sich mit Spraydosen an einem Zug zu schaffen machten.

Beim Eintreffen der Polizeikräfte flüchteten beide Tatverdächtigen entlang des Gleisbetts. Nach kurzer Verfolgung gelang es den Einsatzkräften, beide Personen getrennt voneinander zu stellen und vorläufig festzunehmen.

Die beiden jugendlichen Tatverdächtigen wurden der Bundespolizei zur Durchführung weiterer Maßnahmen übergeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße
Moos, PK
Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

