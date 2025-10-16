Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Streit endet in Blutentnahme

Haßloch (ots)

Beamte der PI Haßloch wurden am Abend des 15.10.25 zu Streitigkeiten in den Mühlpfad gerufen. Eine 45-jährige aus der Südpfalz beklagte sich, dass ihr 30-jähriger Ex-Partner aus Haßloch ihr Auto nicht verlassen wolle, nachdem sie ihn nach Hause gebracht hatte. Der Streit konnte durch die Beamten schnell beigelegt werden, allerdings stellten sie im Rahmen der Klärung fest, dass die Südpfälzerin offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ihr Fahrzeug geführt hatte. Sie musste daher zur Blutentnahme mit zur Dienststelle kommen und sie erwartet ein Bußgeld.

