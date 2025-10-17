Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Feierabend endet mit Anzeigen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 17.10.2025 um 00:05 Uhr wurde ein 39-Jähriger aus Neustadt/W. mit einem Opel in der Branchweilerhofstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg in den Feierabend. Während der Kontrolle konnte jedoch festgestellt werden, dass der Fahrer von seiner aus dem europäischen Ausland stammenden Fahrerlaubnis in der Bundesrepublik Deutschland aufgrund von Fahrten unter Betäubungsmitteleinfluss keinen Gebrauch machen darf. Ferner gab dieser hierzu an, dass er regelmäßig Cannabis, zuletzt vor etwa drei Tagen, konsumiert hat. Daher wurde dessen Fahrzeugschlüssel sichergestellt und dem Neustadter eine Blutprobe entnommen. Im weiteren Verlauf der Maßnahmen konnte der Verdacht begründet werden, dass der Mann das Fahrzeug, welches nicht sein Eigentum war, unberechtigt nutzte. Diesbezüglich bedarf es jedoch noch weiterer Ermittlungen. Nun kommen auf den Opel-Fahrer mehrere Straf-, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Zudem wird die Führerscheinstelle informiert.

