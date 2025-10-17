PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kontrollstelle hinsichtlich Beleuchtungsmängeln

Grünstadt (ots)

Aufgrund des Beginns der dunklen Jahreszeit errichteten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Grünstadt am Donnerstag den 16.10.2025 zwischen 19:00 und 21:00 Uhr in der Bitzenstraße in 67269 Grünstadt eine Kontrollstelle. Hauptaugenmerk bei den Kontrollen lag dabei auf den Beleuchtungseinrichtungen der kontrollierten Fahrzeuge. Bei 25 kontrollierten Fahrzeugen wiesen 7 Mängel am Abblendlicht auf, weshalb den Fahrzeugführern sogenannte Mängelberichte ausgestellt wurden. Bei den Kontrollen wurden aber auch andere Verstöße festgestellt. Die kontrollierten Fahrzeugführer wurden hinsichtlich der Gefahren, welche die dunkle Jahreszeit mit sich bringt, sensibilisiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Helfen, PHK

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

