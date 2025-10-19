PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrolle führt zu mehreren Strafanzeigen

POL-PDNW: Verkehrskontrolle führt zu mehreren Strafanzeigen
  • Bild-Infos
  • Download

Bad Dürkheim (ots)

Am 19.10.2025 gegen 22:45 Uhr konnten Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim in der Karl-Räder-Allee einen 42-jährigen Fahrer eines E-Scooters einer Verkehrskontrolle unterziehen. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei dem Fahrer Alkoholgeruch sowie drogenbedingte Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,81 Promille. Ein durchgeführter Urintest reagierte positiv auf THC, Amphetamin sowie Kokain. Des Weiteren war an dem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht. Bei näherer Inaugenscheinnahme konnte zudem festgestellt werden, dass die Seriennummer des E-Scooters entsprechend entfernt wurde. Einen Eigentumsnachweis konnte der Fahrer nicht vorzeigen, weshalb zusätzlich der Verdacht eines Diebstahls besteht. Der 42-Jährige wurde zur hiesigen Dienststelle verbracht wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der E-Scooter wurde entsprechend sichergestellt. Der 42-Jährige muss sich nun wegen einer Trunkenheitsfahrt, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie eines Diebstahls verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Weinstr. Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon 06322 963-0
Telefax 06131/4868-8185
pibadduerkheim@polizei.rlp.de

SB: T. Dörr, Polizeikommissar

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 18.10.2025 – 07:43

    POL-PDNW: Heimweg mit Folgen

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am Freitag, den 17.10.2025 verunfallte auf dem Heimweg von einer Feier eine alleinbeteiligte Fahrzeugführerin indem sie von der Fahrbahn abkam. Sie musste durch die Feuerwehr aus dem PKW gerettet und mittels Rettungswagen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht werden. Aufgrund des festgestellten Alkoholwertes wurde ihr Führerschein einbehalten und sie muss mit einer Strafanzeige rechnen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 10:00

    POL-PDNW: Kontrollstelle hinsichtlich Beleuchtungsmängeln

    Grünstadt (ots) - Aufgrund des Beginns der dunklen Jahreszeit errichteten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Grünstadt am Donnerstag den 16.10.2025 zwischen 19:00 und 21:00 Uhr in der Bitzenstraße in 67269 Grünstadt eine Kontrollstelle. Hauptaugenmerk bei den Kontrollen lag dabei auf den Beleuchtungseinrichtungen der kontrollierten Fahrzeuge. Bei 25 kontrollierten Fahrzeugen wiesen 7 Mängel am Abblendlicht auf, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren