Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Fahrt unter Alkoholeinwirkung - Zeugen gesucht --

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 19.10.2025 gegen 16:00 Uhr konnte in der Freinsheimer Straße in Kallstadt der Fahrer eines Mercedes einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Zuvor war er mehreren Verkehrsteilnehmern auf der B271 aufgefallen, da er deutliche Schlangenlinien fuhr und unsicher lenkte. Während der Kontrolle konnten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,9 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Gegen den Fahrer wird nun wegen Führen eines Kraftfahrzeuges unter Alkoholeinwirkung ermittelt. Verkehrsteilnehmer, welche im genannten Zeitraum durch das Fahrzeug möglicherweise gefährdet wurden, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Daniel Mischon, Stellvertretender Leiter

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131/4868-8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

