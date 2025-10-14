PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Simonsberg: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Simonsberg (ots)

Am Donnerstag, den 9. Oktober 2025, gegen 16:00 Uhr, ereignete sich auf der Hauptstraße in Simonsberg ein Verkehrsunfall zwischen zwei entgegenkommenden Fahrzeugen. Einer der beteiligten Fahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein weißer Ford Transit aus Richtung Husum kommend in Richtung Königsweg. Vor dem Transit befanden sich ein Mofa und dahinter ein größeres Motorrad.

Kurz hinter einer 90-Grad-Kurve kam dem Fahrer des Ford Transit ein weißer Transporter entgegen, vermutlich ein Mercedes Sprinter. Nachdem das Motorrad den Ford und das Mofa überholt hatte, passierten sich die beiden weißen Transporter. Dabei geriet der vermutlich als Sprinter identifizierte Transporter auf die Gegenfahrbahn, wodurch es zur Berührung der Außenspiegel kam.

Der unbekannte Fahrer des weißen Transporters schaltete daraufhin das Warnblinklicht ein und fuhr an den rechten Fahrbahnrand.

Als der Fahrer des Ford Transit wendete, um den Unfallgegner zur Klärung des Sachverhalts anzusprechen, war der weiße Transporter bereits verschwunden.

Die Polizei konnte den Fahrer des weißen Transporters bislang nicht ermitteln und bittet diesen, sich dringend mit dem Bezirksdienst Husum in Verbindung zu setzen. Außerdem werden Zeugen gesucht, insbesondere der Motorrad- und der Mofafahrer, die möglicherweise Hinweise zum Fahrzeug oder zum Unfallhergang geben können.

Hinweise nimmt die Polizei Husum unter der Telefonnummer 04651-8300 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Jan Krüger
Telefon: 0461/484-2010
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

