Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum
Bredstedt: Nach diversen Straftaten - Jugendlicher Intensivtäter in Untersuchungshaft

Husum / Bredstedt (ots)

Am Donnerstag, den 09.10.2025, wurde ein 14-jähriger Jugendlicher aus Bredstedt auf Antrag der Staatsanwaltschaft Flensburg festgenommen. Seit seiner Strafmündigkeit Mitte diesen Jahres werden ihm eine Vielzahl Straftaten zur Last gelegt.

Dazu zählt unter anderem ein Messerangriff an der Unterführung am Bredstedter Bahnhof am 28.08.2025, über den bereits am 01.09. berichtet wurde. Darüber hinaus werden dem 14-jährigen syrischen Jugendlichen weitere Körperverletzungsdelikte, teilweise unter Einsatz eines Messers, ein tätlicher Angriff auf Polizeibeamte und diverse Diebstahlsdelikte vorgeworfen, die im Bereich Husum, Bredstedt, Kiel und auf Sylt begangen worden sein sollen.

Nach umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei Husum wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Flensburg wegen gefährlicher Körperverletzung in drei Fällen ein Haftbefehl durch den Jugendrichter am Amtsgericht Husum erlassen. Nach seiner Vorführung wurde der Beschuldige in eine Jugendanstalt verbracht.

Weitere Einzelheiten zu den Tatvorwürfen werden im Hinblick auf den Ausschluss der Öffentlichkeit in Strafverfahren gegen Jugendliche nicht bekanntgegeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Jan Krüger
Telefon: 0461/484-2010
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

