Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum/Simonsberg: Polizei sucht Zeugen nach zwei Verkehrsunfallfluchten

Husum / Simonsberg (ots)

Der Bezirksdienst der Polizei Husum ermittelt nach zwei Verkehrsunfallfluchten und sucht Zeugen zu den jeweiligen Unfällen.

Am Donnerstagmorgen, 25.09.25, gegen 07:30 Uhr kam es auf der Straße Osterende in Husum zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einer E-Scooterfahrerin. Der Radfahrer soll in einer Gruppe mehrerer Radfahrer die Straße Osterende in Richtung Osten befahren haben. Die E-Scooterfahrerin kam aus dem Mönkeweg der Gruppe entgegen, um an der Fußgängerampel die Straßenseite zu wechseln. Da die Gruppe auch nebeneinander den Fahrradweg befahren haben soll, konnte die 19-jährige E-Scooterfahrerin nicht mehr ausweichen. Sie und der Radfahrer stießen anschließend mit den Köpfen zusammen, sodass der Radfahrer gestürzt sei, sich jedoch offenbar nicht verletzt und sich anschließend mit dem Fahrrad von Unfallort entfernt habe. Die E-Scooterfahrerin verletzte sich bei dem Unfall am Kopf.

Der geflüchtete Radfahrer wird als jugendlich zwischen 13 und 15 Jahren beschrieben. Er soll einen Fahrradhelm und einen Rucksack getragen haben.

Zu einem weiteren Unfall kam es am Dienstag, den 30.09.25, in den frühen Morgenstunden gegen 06:40 Uhr auf der L31 (Mühlendeich) in Höhe Simonsberg. Ein VW Polo fuhr in Richtung Uelvesbüll und wollte einen blauen VW Pritschenwagen sowie einen davor fahrenden LKW überholen. Als sich der Polo neben dem Pritschenwagen befand, soll auch dieser zum Überholen ausgeschert haben und den Polo am rechten Kotflügel touchiert und auf den Grünstreifen gedrückt haben. Nur durch starkes Abbremsen konnte der 62-jährige Polofahrer schlimmeres verhindern. Der blaue Pritschenwagen entfernte sich sodann mit hoher Geschwindigkeit von der Unfallstelle.

Der Bezirksdienst sucht nun in beiden Fällen Zeugen, die Hinweise zu den Unfallbeteiligten geben können. Diese werden gebeten sich bei der Polizei Husum unter 04841-8300 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell