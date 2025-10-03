Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Niebüll: 77-jährige Frau bei Verkehrsunfall verstorben

Niebüll (ots)

Am Donnerstag, 02.10.2025, kam es gegen 13:30 Uhr auf dem Peter-Schmidts-Weg, in Höhe der Feuerwehr, zu einem tragischen Verkehrsunfall, bei dem eine 77-jährige Frau ums Leben kam.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Frau aus Niebüll zu Fuß auf dem Gehweg unterwegs, als ihr ein Mann mit einem Hund entgegenkamen. Der Hund sprang nach derzeitigen Ermittlungen plötzlich hoch. Die Frau erschrak, verlor das Gleichgewicht und taumelte in Richtung der Fahrbahn. In diesem Moment passierte ein Lkw-Gespann die Unfallstelle. Die 77-Jährige wurde durch die Auffahrrampe des Anhängers am Kopf getroffen und stürzte zu Boden. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.

Der 48-jährige Lkw-Fahrer bemerkte den Unfall zunächst nicht, kehrte jedoch kurze Zeit später zurück. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Flensburg ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Fahrbahn war bis in den frühen Abend voll gesperrt.

Der bislang unbekannte Hundehalter konnte noch nicht ermittelt werden. Das Polizeirevier Niebüll hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den Hundehalter sowie mögliche Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen, zum Hund oder zum Hundehalter geben können, sich unter der Telefonnummer 04661-40110 beim Polizeirevier Niebüll zu melden.

INFO für Pressevertreter: Die Pressestelle der PD Flensburg steht bis 12:15 Uhr für Rückfragen telefonisch zur Verfügung.

