PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Selk: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person auf der A7

Selk (ots)

Am Donnerstag, 02.10.25 gegen 11:40 Uhr kam es auf der A7 in Fahrtrichtung Norden in Höhe der Gemeinde Selk zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei wurde eine Person lebensgefährlich verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr ein Kleintransporter zwischen den Anschlussstellen Owschlag und Jagel vermutlich ungebremst auf einen am Stauende stehenden LKW auf. Durch die Wucht des Auspralls schob sich der Kleintransporter unter den LKW. Der 51-jährige Fahrer wurde eingeklemmt und musste durch die eingesetzten Rettungskräfte aus dem Fahrzeug befreit werden. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Flensburger Krankenhaus gebracht.

Die Fahrbahn war für Rettungs- und Bergungsarbeiten etwa 2 Stunden gesperrt. Das Polizeiautobahn- und Bezirksrevier Schuby hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Jan Krüger
Telefon: 0461/484-2010
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
Alle Meldungen Alle
  • 02.10.2025 – 12:57

    POL-FL: Husum: Polizei sucht Zeugen nach dreisten Einbrüchen in Fahrzeuge

    Husum (ots) - Am späten Mittwochabend (01.10.25), gegen 21:45 Uhr, wurde die Polizei zu zwei Einbrüchen in geparkte Fahrzeuge auf dem Sandparkplatz im Porrenkoogsweg in Husum gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen näherte sich zunächst ein männlicher Täter einem Seat und schlug offenbar mit einem Hammer die Seitenscheibe ein. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich die ...

    mehr
  • 01.10.2025 – 13:27

    POL-FL: Husum - Falsche Polizeibeamte erbeuten hochwertigen Schmuck

    Husum (ots) - Am Donnerstag, den 25.09.2025, übergab eine Rentnerin in Husum hochwertigen Schmuck an eine bislang unbekannte Täterin. Bereits ab dem 24.09.2025 wurde die Geschädigte mehrfach von unterschiedlichen Personen telefonisch kontaktiert und im Laufe der Gespräche davon überzeugt, dass ein Einbruch in ihr Haus bevorstehe. Unter diesem Vorwand wurde die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren