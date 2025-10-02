Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Selk: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person auf der A7

Selk (ots)

Am Donnerstag, 02.10.25 gegen 11:40 Uhr kam es auf der A7 in Fahrtrichtung Norden in Höhe der Gemeinde Selk zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei wurde eine Person lebensgefährlich verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr ein Kleintransporter zwischen den Anschlussstellen Owschlag und Jagel vermutlich ungebremst auf einen am Stauende stehenden LKW auf. Durch die Wucht des Auspralls schob sich der Kleintransporter unter den LKW. Der 51-jährige Fahrer wurde eingeklemmt und musste durch die eingesetzten Rettungskräfte aus dem Fahrzeug befreit werden. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Flensburger Krankenhaus gebracht.

Die Fahrbahn war für Rettungs- und Bergungsarbeiten etwa 2 Stunden gesperrt. Das Polizeiautobahn- und Bezirksrevier Schuby hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

